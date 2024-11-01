Bir devrin sonu geldi: Starbucks’ın o lezzeti tarih oluyor

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Starbucks, İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından başlayan boykot kampanyalarının odağında olmayı sürdürüyor.

Müşteri kaybını azaltmaya çalışan şirket, şikayetlere kulak vererek önemli bir karar aldı.

Son dönemde mide ağrısı ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açtığı iddiasıyla gündeme gelen bir kahve serisi, Starbucks tarafından iki ülkede satıştan kaldırıldı.

Müşterilerden gelen yoğun geri bildirimleri değerlendiren Starbucks, bu adımın müşteri memnuniyetini artırma yolunda bir adım olduğunu belirtti.

OLEATO KAHVE SERİSİ SATIŞTAN KALKIYOR

Starbucks, menülerinde sadeleşme amacıyla önemli bir karar aldığını duyurdu. Şirket, Oleato adı verilen zeytinyağlı kahve serisini yalnızca Kanada ve ABD'deki satış noktalarında menülerden çıkaracağını açıkladı. Ancak İtalya, Japonya ve Çin gibi pazarlarda satışa devam edecek.

Yeni CEO Brian Niccol’un stratejisi çerçevesinde, Starbucks sözcüsü BBC’ye yaptığı açıklamada, “Bu karar, Niccol'un CEO olarak atanmasından önce alınmış olsa da, içeceklerin menüden kaldırılması, onun sadeleştirme stratejisiyle uyumlu” sözlerini kullanmıştı.

Niccol, daha önce Meksika yemekleri zinciri Chipotle’da üst düzey yöneticilik yapmıştı ve Starbucks’ın 'aşırı karmaşık' menüsünü basitleştirme vaadinde bulunmuştu.