Bitcoin (BTC) kaç dolar oldu? 27 Aralık 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son dönemde yükselişe geçmesi kripto piyasasına olan ilgiye yeniden arttırmaya başladı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını ve diğer koinlerin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular bulunuyor.

Bilindiği üzere Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 100.000 doları geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Peki, 27 Aralık 2024 Cuma günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

27 Aralık 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 95,088.00 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,352,368 TL ediyor.