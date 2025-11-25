Black friday indirimleri caiz mi? Alışveriş yapmak dinen uygun mu?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Black Friday" olarak bilinen ve dünya genelinde büyük indirimlerle anılan alışveriş günü, her yıl milyonlarca tüketiciyi harekete geçiriyor.

Markaların ciddi oranlarda fiyat düşürmesi, özellikle fırsatları değerlendirmek isteyen Müslüman tüketiciler arasında ise bu indirimlere katılmanın dini açıdan uygun olup olmadığını tartışıyor.

Binlerce Müslüman "Black Friday indirimleri caiz mi", "Black Friday'den alışveriş yapılır mı" gibi soruları arama motoruna yöneltiyor.

Peki; Black Friday indirimleri caiz mi, alışveriş yapılması uygun mudur? İşte yanıtı...

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ CAİZ MİDİR

İslam, bu fırsatlar haram eylemlere yol açmadığı sürece, müminleri fırsatlardan yararlanmaktan asla alıkoymaz. Dolayısıyla, indirimlerden yararlanmak haram olarak kabul edilmez ve herhangi bir İslami ilkeye aykırı değildir.

"Kara Cuma" olarak dilimize çevilen bu günü "Muhteşem Cuma" olarak kullanabilir, indirim ve fırsatlardan İslam'ın koşullarına göre alışveriş yapabiliriz.

Kişi mubah olan ürünleri aldığı müddetçe ve yılbaşı gibi kutlamalar için kullanılacak hediye ve benzeri şeyler almıyorsa caizdir.