Borsada uygulanan devre kesici ne demek? Devre kesici ne anlama geliyor?

Hüseyin Topuz

Finans piyasalarında ani fiyat dalgalanmalarını önlemek ve yatırımcıları korumak amacıyla kullanılan devre kesici sistemi, borsada önemli bir güvenlik mekanizmasıdır.

Özellikle ani düşüş veya yükselişlerde devreye giren bu sistem, işlemleri geçici olarak durdurarak panik satışlarının ve spekülatif hareketlerin önüne geçmeyi hedefler.

Borsa İstanbul da dahil olmak üzere birçok küresel borsa, devre kesici uygulamasını kullanarak piyasaların daha dengeli ve sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlamaktadır.

Peki, devre kesici tam olarak nasıl çalışır ve yatırımcılar için ne anlama gelir? İşte merak edilenler...

Piyasalarda aşırı dalgalanma olduğunda belirlenen oranlarda düşüş veya yükseliş yaşandığında devre kesici devreye girerek işlemleri geçici olarak durdurur.

Devre Kesici Ne Anlama Geliyor?

Devre kesici, yatırımcıların panik satışlarını veya spekülatif alımları önlemek amacıyla kullanılan bir otomatik durdurma sistemidir. Genellikle:

Endeks bazlı devre kesici: BIST 100 gibi endekslerde belirlenen düşüş seviyelerine ulaşıldığında tüm işlemler durdurulur.

Hisse bazlı devre kesici: Belirli bir hisse senedi, kısa sürede belirli bir oranda düşerse veya yükselirse ilgili hissede işlemler durdurulur.

Borsa İstanbul'da devre kesici sistemi, 5 ila 15 dakika arasında bir süre boyunca işlemleri askıya alır ve sonrasında piyasayı tekrar açar. Bu süreç yatırımcılara durumu değerlendirme ve daha bilinçli işlem yapma fırsatı tanır.