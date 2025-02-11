Bozkırın Tezenesi ne demek? Bozkırın Tezenesi kime denir?

Hüseyin Topuz

Türk halk müziği denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biri olan Neşet Ertaş, sadece sesiyle değil, sazıyla ve türkülerine yansıttığı derin duygularla da halkın gönlünde taht kurmuştur.

"Bozkırın Tezenesi" unvanı, ona halk müziğine olan katkıları ve bozkır kültürünü en saf haliyle yansıtması nedeniyle verilmiştir.

Bu ifade, onun Anadolu'nun sesi olduğunu ve halkın duygularını en içten şekilde dile getirdiğini simgeler.

Neşet Ertaş’ın müziği, sadece bir ezgi değil, aynı zamanda bir kültürün, bir yaşam tarzının ve bozkırın ruhunun ifadesidir.

Kelime anlamıyla Bozkır geniş ve kurak araziyi ifade eder, burada Anadolu'yu simgeler, tezene ise bağlama çalarken kullanılan pena veya mızrap anlamına gelir.

Bu ifade, Neşet Ertaş’ın bozkırın sesi ve ruhu olduğunu, halk müziğini en saf haliyle icra ettiğini anlatan anlamlı bir benzetmedir.