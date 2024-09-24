Bu ağacı eken köşeyi dönüyor: 1 yılda hasat veriyor… Boş zamanlarını değerlendirerek, ağaç ekmeye başladı. 1 yılda hasat veren ağaç sayesinde şimdi paraya para demiyor.

Haber Merkezi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan emekli bankacı Yunus Göç, emekliliğinin ardından tarım ve bahçe işlerine yönelerek hem yeni bir tutku edindi hem de ekonomik açıdan kazanç sağlamayı başardı.

Kendi fidanlık işletmesini kuran Göç, saksılarda meyve ağaçları yetiştirerek kısa sürede meyve hasadı yapmanın yollarını keşfetti.

Göç, özellikle fıstıkçamı fidanlarıyla tanınırken, kayısı, kiraz ve elma gibi çeşitli meyve fidanlarını da başarıyla yetiştiriyor.

Saksıda meyve yetiştirmenin avantajlarını vurgulayan Göç, bu yöntemle aynı yıl içinde meyve almanın mümkün olduğunu belirtiyor.

Yenilikçi yaklaşımı sayesinde, bölgedeki tarım faaliyetlerine önemli katkılarda bulunarak, hem çevresindekilere ilham veriyor hem de yerel ekonomiye katkıda bulunuyor.

EMEKLİLİĞİ KAZANCA DÖNÜŞTÜRDÜ

Emeklilik sonrası hayatına yeni bir yön veren Yunus Göç, tarım ve bahçe işlerine adım atarak saksılarda meyve ağaçları yetiştirmenin keyfini yaşıyor

Bu yöntemle her mevsim yeni ağaçlar dikip, dikildiği yıl içinde meyve almanın mümkün olduğunu belirten Göç, hem bahçesinde çeşitlilik sağlıyor hem de elde ettiği ürünleri pazara sunarak ekonomik kazanç elde ediyor.

Fıstıkçamı fidanlarıyla başladığı bu yolculuğunu, kayısı, kiraz ve elma fidanlarıyla devam ettiren Göç, bölge tarımına önemli katkılarda bulunuyor.

Emeklilik dönemini sadece dinlenmekle geçirmeyip, yeni fırsatlar ve tutkularla zenginleştiren Göç, hem kendine tatmin edici bir yaşam sunuyor hem de çevresine ilham veriyor.