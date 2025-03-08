Bu bitkilere makas değdirmeyin! İşte, ilkbaharda budanmaması gereken bitkiler

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Bitki ve ağaçlarınızın sağlıklı büyümesi için düzenli olarak budanmaları gerekir. Ancak budanma zamanı ağaç ve bitki türlerine göre farklılık gösterir.

Doğru zamanda budanmayan ağaçlar be bitkiler gelişimlerini sağlıklı sürdüremedikleri için çiçek ve meyve açma zamanları geldiğinde gerekli verimi sağlayamazlar.

Bazı çalılar ve ağaçlar, yaz aylarında çiçek açmak için ilkbaharın sonlarında tomurcuklarını geliştirir. Diğerleri ise sonbaharda tomurcuklanır ve ertesi yıl çiçek açar. Eğer bu bitkileri yanlış zamanda budarsanız, çiçeklenmelerini tamamen kaybedebilirsiniz!

İŞTE BUDANMAMASI GEREKEN AĞAÇ VE BİTKİLER

AÇELYA

Açelyalar en popüler çiçekli çalılardan biridir. Ilıman iklimlerde yetişir ve muhteşem rengarenk çiçekler açarlar. Bazı çeşitleri ilkbaharda çiçek açtığından, ilkbaharda dallarının kesilmesi yıl boyunca çiçeklenmeyi bozar.

YABANASMASI

Klematis çiçekleri, kış sonu ve ilkbahar başında çiçek açan, muhteşem çiçek açan asmalardır. Bazı çeşitleri ilkbaharda daha geç çiçek açar. Bu çiçekler için, çiçeklenme dönemleri bittikten sonra tekrar budama yapmak en iyisidir.

LEYLAK

Leylaklarınızı, çiçekleri solup öldüğü anda budayın. Ölü dalları uzunluklarının yaklaşık üçte birini kesin. Çok uzun süre beklememeye dikkat edin. Bu sezonun bitiminden hemen sonra gelecek yılın yeni tomurcukları oluşmaya başlayacak.

HOR ÇİÇEĞİ

Bu muhteşem çalılar hızla büyüyebilir ve kendi haline bırakıldığında düzensiz görünebilir. Bunları budamak, güzel şekiller oluşturmalarına yardımcı olur. Ayrıca sağlıklı dallarda yoğun çiçek salkımlarının oluşumunu teşvik eder.

GÜZELLİK ÇALISI

Çiçekler doğal olarak ölmeye başladığında, ilkbahar başlarında yeni çıkan dalları hafifçe budayın. Çok fazla budama yapmayın ve sadece gördüğünüz kurumuş eski bitkileri koparın.

DEUTZİA

Bu çiçeklerin en güzel yanlarından biri de bakımının kolay olmasıdır. Çok fazla budama yapmanıza gerek kalmayacak. Eğer yapacaksanız, çiçek açmayı bırakana kadar bekleyin. Ölü veya deforme olmuş dalları ve kontrolsüz büyümeyi temizleyin. Ölü bir kafa için endişelenmeyin. Çiçekler çiçek açtıktan sonra doğal olarak dökülecektir.