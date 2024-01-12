Bu düzenleme ile erken emekli olunabiliyor! Sadece o meslekleri kapsıyor… Erken emeklilik hemen herkes için çok cazip bir fırsat. Eğer sizde bu mesleklerden birine sahipseniz işte o zaman erken emekli olabilme şansınız oluyor…

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Emeklilik birçok kişi tarafından olabilecek miyim diyerek sıkça kontrol edilen ve fazlasıyla arzulanan bir olay. Son yıllarda çalışma hayatında birçok yasal değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliklerle birlikçe bazı meslek gruplarına erken emeklilik fırsatı sunuldu.

Erken emeklilik fırsatı bulan meslekler arasında hem kamu hem de özel sektör çalışanları yer alıyor. Son yapılan düzenlemeler ile birlikte erken emeklilikten yararlanabilecek meslek sayısı 45’e ulaştı.

Erken emeklilik şartını sağlayacak olan yıpranma payı, genellikle ağır veya riskli işlerde çalışan işçiler için uygulanabilir. Yıpranma payı ile erken emeklilik imkanı ise, belirli bir süre boyunca devamlı olarak çalışmanın ardından toplanan hizmet süreleri ile sağlanır.

Erken emeklilik için belirlene o mesleklerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanmaları mümkün oluyor. Bu meslek grubunda çalışarak emekli olmak isteyenlerin belirlenen prim gününü doldurmaları gerekiyor.

Erken emeklilik imkanı sunan meslekler…

Doktor

Termik santral görevleri

Toplum sağlığı teknisyenleri

İhtiyat pilotları

Kok fabrikası çalışanları

Döküm fabrikası çalışanları

Çimento fabrikası çalışanları

Alüminyum fabrikası çalışanları

Hemşireler

Eczacılar

Diş doktorları

Hasta bakım hemşireleri

Cam fabrika ve atölye çalışanları

Su altında çalışılmasını gerektiren işler

Kurşun ve arsenik alanında çalışan işçiler

Ceza ve İnfaz kurumlarında çalışanlar

İtfaiye yangın söndürme işlerinde çalışanlar

Emniyet çalışanları

Basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar

Askerler

Ebeler

Radyoaktif işler ile uğraşanlar

Sahil güvenlik Komutanlığı’nda çalışanlar

Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar

Madencilik ve yeraltı işleri yapanlar

Cıva üretim işinde çalışanlar