Bu düzenleme ile erken emekli olunabiliyor! Sadece o meslekleri kapsıyor…

Emeklilik birçok kişi tarafından olabilecek miyim diyerek sıkça kontrol edilen ve fazlasıyla arzulanan bir olay. Son yıllarda çalışma hayatında birçok yasal değişiklik yapıldı. Yapılan bu değişikliklerle birlikçe bazı meslek gruplarına erken emeklilik fırsatı sunuldu.
Erken emeklilik fırsatı bulan meslekler arasında hem kamu hem de özel sektör çalışanları yer alıyor. Son yapılan düzenlemeler ile birlikte erken emeklilikten yararlanabilecek meslek sayısı 45’e ulaştı.
Erken emeklilik şartını sağlayacak olan yıpranma payı, genellikle ağır veya riskli işlerde çalışan işçiler için uygulanabilir. Yıpranma payı ile erken emeklilik imkanı ise, belirli bir süre boyunca devamlı olarak çalışmanın ardından toplanan hizmet süreleri ile sağlanır.
Erken emeklilik için belirlene o mesleklerde çalışanlar her yıl için emekliliklerine 60 ila 90 gün eklerken bazı meslekler ise 180 gün ekstra yıpranma hakkı kazanmaları mümkün oluyor. Bu meslek grubunda çalışarak emekli olmak isteyenlerin belirlenen prim gününü doldurmaları gerekiyor.
Erken emeklilik imkanı sunan meslekler…
Doktor
Termik santral görevleri
Toplum sağlığı teknisyenleri
İhtiyat pilotları
Kok fabrikası çalışanları
Döküm fabrikası çalışanları
Çimento fabrikası çalışanları
Alüminyum fabrikası çalışanları
Hemşireler
Eczacılar
Diş doktorları
Hasta bakım hemşireleri
Cam fabrika ve atölye çalışanları
Su altında çalışılmasını gerektiren işler
Kurşun ve arsenik alanında çalışan işçiler
Ceza ve İnfaz kurumlarında çalışanlar
İtfaiye yangın söndürme işlerinde çalışanlar
Emniyet çalışanları
Basın ve gazetecilik işlerinde çalışanlar
Askerler
Ebeler
Radyoaktif işler ile uğraşanlar
Sahil güvenlik Komutanlığı’nda çalışanlar
Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar
Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar
Madencilik ve yeraltı işleri yapanlar
Cıva üretim işinde çalışanlar