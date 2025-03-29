Bu ekmeklerin tüketilmesi yasaklandı: İçinden bakın ne çıktı

Haber Merkezi

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas şehrinde bulunan The Bakery Group, bazı ekmek ve çörek ürünlerinde beyan edilmemiş alerjenler nedeniyle geri çağırma işlemi başlattı.

Geri çağırma, 629 adet Dense Brioche Pullman somunu ve 104 adet 4.5 inçlik Brioche HB çöreği kapsıyor.

Bu ürünlerin, süt, soya ve sarı FD&C#5 (sarı renkli katkı maddesi) içerebileceği ve alerjisi bulunan kişilerde ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği belirtildi.

24 Aralık 2024 ile 12 Mart 2025 tarihleri arasında üretilen ve dağıtımı yapılan bu ürünlerde, uygun etiketler kullanılmadığı için alerjiye duyarlı kişilerin yanlış ürün tüketmesi riski oluştu.

PARA İADESİ YAPILACAK

Bu ürünler, 24 Aralık 2024 ile 12 Mart 2025 tarihleri arasında Ben E. Keith Ft. Worth ve Rodeo Goat Casa Linda müşterilerine satıldı. Yapılan incelemede, etiketleme ve paketleme sürecinde bir insan hatası olduğu ve 19 Mart 2025 itibarıyla bu hatanın düzeltildiği belirtildi.

Geri çağırma kapsamında, elinde bu ürünlerden kalan müşteriler, Ben E. Keith Ft. Worth veya The Bakery Group Distribution ile iletişime geçerek, ürünlerini yeniden etiketleme veya para iadesi alabilecekler.