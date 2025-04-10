Bu ipucu pek bilinmiyor; Un yerine eklenince kimse ayırt edemiyor...

Yağmur Uçar

Gluten alerjisi olanlar veya kilo vermek isteyenler unlu mamüllerden uzak durmaya çalışıyor.

Ancak hamur işi pek çoklarının vazgeçilmezidir. Bu nedenle unsuz hazırlanan alternatif ürünler öne çıkıyor. Bunlardan biri de unsuz poğaça tarifi.

Unsuz poğaçanın içinde hiç un yok ve lor peyniriyle hazırlanıyor.

Bu poğaçayı yerken içinde un olmadığına kimseyi inandıramayacaksınız çünkü lezzetiyle sizi ikna edecek.

MALZEMELER

400 gram lor peyniri

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

Dereotu

Maydanoz

Baharatlar: tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Bütün malzemeleri bir yoğurma kabında güzelce yoğurun. Şekil vererek tepsiye alın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.