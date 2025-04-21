Bu isimler yasaklandı: Kimliğe yazdırmak isteyen geri dönüyor!

Haber Merkezi

Bebek bekleyen çiftler için şüphesiz her an heyecanlıyken özellikle isim arayışı daha farklı bir heyecan yaratıyor.

Ömrü boyunca taşıyacağı ismi seçme konusunda oldukça kararsız olan anne babalar için seçenek oldukça fazlayken ülkelere göre verilebilecek isimlerde değişiklik gösteriyor.

Her ne kadar hayranı olduğunuz bir müzik grubunun ismi ya da duyduğunuzda hoşuna giden bir isim olsa da Suudi Arabistan, Fransa, Japonya veya Malezya gibi ülkeler için sınırlamalar yer alıyor.

BU İSİMLERİ KOYMAK YASAK!

Dünyanın dört bir yanında bazı isimler dini, kültürel ya da dilsel nedenlerle yasaklanabiliyor. Bu yasaklar kimi zaman şaşkınlık yaratacak kadar ilginç olabiliyor. İşte farklı ülkelerde yasaklanan bazı dikkat çekici isimler:

Linda: Türkiye’de oldukça yaygın olan Linda ismi, Suudi Arabistan’da 2014 yılında yasaklandı. Gerekçe olarak, ismin İslami olmaması ve Kur’an’da geçmemesi gösterildi. Ayrıca kültürel olarak da uygun bulunmadı. İlginçtir ki Linda, İngiltere’de en sık tercih edilen isimlerden biri. Türkiye’de ise popülerliğini sürdürüyor; 2023 yılında tam 791 kişinin adı Linda olarak kayıtlara geçti.

Fraise: Fransa’da “çilek” anlamına gelen Fraise ismi, telaffuzunun Fransızca’da kaba bir anlam taşıdığı (“buraya gel” şeklinde) gerekçesiyle yasaklandı. Aynı şekilde, bir dönem ebeveynlerin koymaya çalıştığı Nutella ismi de uygunsuz bulunduğu için Fransız yetkililer tarafından reddedildi.

Akuma: Japonya’da yasaklanan isimlerden biri ise Akuma. Sebebi oldukça net: Japonca’da bu kelime “şeytan” anlamına geliyor. Yetkililer, çocukların olumsuz anlamlar taşıyan isimlerle büyümemesi için bu tür isimlere izin vermiyor.

Apple ve diğer meyve-sebze isimleri: Malezya’da ise ilginç bir yasak listesi var. “Apple” gibi meyve ve sebze isimleri, kişisel onuru zedeleyebileceği düşüncesiyle tamamen yasaklandı. Yetkililer, bireylerin taşıyacağı isimlerin ciddi ve saygı uyandırıcı olması gerektiğini savunuyor.