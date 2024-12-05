Bu kez Nusret değil Danilo Zanna! Servis ücreti şaşırttı…

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MasterChef jüri üyelerinden olan Danilo Zanna İstanbul Bağdat Caddesi’nde bulunan restoranında 7 kişilik bir gruba gelen hesap sosyal medyada gündem oldu.

Hesap tutarlarıyla gündemin nabzını tutan Nusret’in ardından İtalyan mutfağıyla Türkiye’nin birçok noktasında hizmet veren restoranlarıyla Zanna’da hesap fişinde yer alan servis ücretiyle eleştirilerin odağı oldu.

Kahvaltı yapmak için Zanna’nın mekanını tercih eden 7 kişilik bir grup, kahvaltının ardından gelen hesapla şaşkına döndü.

SERVİS ÜCRETİ GÜNDEM OLDU!

İstanbul’un gözde lokasyonlarından biri olan Bağdat Caddesi'nde bulanan restoranın da, sabah kahvaltısı yapan konuklar, 17 bin 500 TL'lik hesap karşısında uzun uzun adisyona bakarak şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Özellikle, kahvaltı için ödediği bedel ile asgari ücretin biraz üzerinde bir meblağ ödeyen ziyaretçiler, bu kadar yüksek bir faturanın sebebini sorguladı.

Hesap fişini sosyal medyada yayınlanmasının ardından 17 bin 500 liralık tutarın yanı sıra 1593 liralık servis ücreti sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.