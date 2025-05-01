Bu plajda deniz kabuğu toplamak yasaklandı! Toplayana 50 bin TL ceza kesiliyor

Haber Merkezi

Havaların ısınmasıyla birlikte yapılan tatil planları kapsamında pek çok kişi yurt dışı seyahatlerine odaklanmış durumda.

Ancak bazı ülkelerde uygulanan öyle yasaklar var ki bilinmeden gidilmesi durumunda ciddi idari para cezaları ile karşı karşıya kalınabiliyor.

Bu kapsamda yer alan ve oldukça ilginç olan bu yasakla birlikte İngiltere’de yer alan sahillerinden ve denizlerinden herhangi bir şey çıkarılması veya toplanmasının önüne geçiliyor.

Öyle ki bu yasak kapsamında İngiliz sahillerinde denizden kum taşı ya da deniz kabuğu çıkarmak pahalıya patlıyor.

BİN STERLİN CEZA KESİLİYOR

Yaygın plaj aktivitelerinden biri olan ve normal bilinen bir alışkanlık İngiliz sahillerinde ciddi cezaların kesilmesine neden oluyor.

Masum gibi görünse de plajdan bir çakıl taşı ya da deniz kabuğunu eve götürenlere 1.000 sterlin para cezası kesilebiliyor.

1949 tarihli Sahil Koruma Yasası, İngiliz sahillerinden doğal materyallerin çıkarılmasının yasadışı olduğunu belirtiliyor. Plajlara erozyondan korunmak için getirilen bu kurallardan biri yasaklı maddeler arasında yer alana deniz kabukları, çakıl taşları ve kum da yer alıyor.