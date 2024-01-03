Bu SUV fiyatları şaka mı! Chery 2024 güncel liste: Tiggo, Arizzo, Omoda...

Çin’in en büyük ve köklü otomobil üreticilerinden Chery Automobile bünyesinde yer alan Chery Türkiye, 2024 fiyatlarını güncelledi.
Chery, Türkiye’de Ocak ayında geçerli olacak fiyatları ile dikkat çekti.
Otomobil almak isteyenler için sıfır araç fırsatları birbirinden farklı modellerle satışa sunuluyor.
Lüks ve SUV kategorisinde bulunan araç fiyatlarına indirim yapan Chery, büyük ilgi görüyor.
Chery yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, yapılan araştırmalarda Türkiye’de markanın müşteri memnuniyeti oranı yüzde 92’ye ulaştı.
İşte Chery güncel fiyat listesi 2024...
TIGGO8 PRO
Luxury: 1.490.000 TL
Excellent: 1.640.000 TL
TIGGO7 PRO
Comfort: 1.195.100 TL
Luxury: 1.350.000 TL
Excellent: 1.450.000 TL
OMODA5
Comfort: 1.180.000 TL
Luxury: 1.300.000 TL
Excellent: 1.400.000 TL
ARIZZO 6
Comfort: 999.900 TL
Luxury: 1.099.900 TL