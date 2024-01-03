Bu SUV fiyatları şaka mı! Chery 2024 güncel liste: Tiggo, Arizzo, Omoda...
ensonhaber.com

Çin’in en büyük ve köklü otomobil üreticilerinden Chery Automobile bünyesinde yer alan Chery Türkiye, 2024 fiyatlarını güncelledi.

Chery, Türkiye’de Ocak ayında geçerli olacak fiyatları ile dikkat çekti.

Otomobil almak isteyenler için sıfır araç fırsatları birbirinden farklı modellerle satışa sunuluyor.

Lüks ve SUV kategorisinde bulunan araç fiyatlarına indirim yapan Chery, büyük ilgi görüyor.

Chery yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, yapılan araştırmalarda Türkiye’de markanın müşteri memnuniyeti oranı yüzde 92’ye ulaştı.

İşte Chery güncel fiyat listesi 2024...

TIGGO8 PRO

Luxury: 1.490.000 TL

Excellent: 1.640.000 TL

TIGGO7 PRO

Comfort: 1.195.100 TL

Luxury: 1.350.000 TL

Excellent: 1.450.000 TL

OMODA5

Comfort: 1.180.000 TL

Luxury: 1.300.000 TL

Excellent: 1.400.000 TL

ARIZZO 6

Comfort: 999.900 TL

Luxury: 1.099.900 TL