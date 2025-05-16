Bugün altın ne kadar? 16 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları

Haber Merkezi
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.
Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 4.016 TL
Satış: 4.017 TL
Çeyrek altın
Alış: 6.475 TL
Satış: 6.621 TL
Yarım altın
Alış: 12.910 TL
Satış: 13.243 TL
Cumhuriyet altın
Alış: 26.839 TL
Satış: 27.244 TL