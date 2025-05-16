Bugün altın ne kadar? 16 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları
Haber Merkezi

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor.

Yatırımcılar ve vatandaşlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında yaşanan anlık değişimler dikkat çekiyor.

Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma gününe ait güncel altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 4.016 TL

Satış: 4.017 TL

Çeyrek altın

Alış: 6.475 TL

Satış: 6.621 TL

Yarım altın

Alış: 12.910 TL

Satış: 13.243 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 26.839 TL

Satış: 27.244 TL

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Hüseyin Topuz
Seo Editor