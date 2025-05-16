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Bugün altın ne kadar? 16 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? 16 Mayıs Cuma güncel altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 16 Mayıs 2025 güncel altın kuru fiyatları...