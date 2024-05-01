Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla en çok merak edilen konuların başında bugün eczanelerin açık olup olmadığını geliyor. Peki 1 Mayıs günü eczaneler açık olacak mı? İşte, detaylar...

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1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı dolayısıyla açık ve kapalı olan kurumlara dair araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Bu araştırmalar kapsamında 1 Mayıs'ta (bugün) eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılan konuların başında geliyor.

Rahatsızlık nedeniyle ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar, 1 Mayıs tarihlerinde eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta bugün eczaneler açık olacak mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.