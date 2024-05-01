Bugün eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta eczaneler çalışıyor mu?

ensonhaber.com
1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı dolayısıyla açık ve kapalı olan kurumlara dair araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Bu araştırmalar kapsamında 1 Mayıs'ta (bugün) eczanelerin çalışma saatleri birçok kişi tarafından merakla araştırılan konuların başında geliyor.
Rahatsızlık nedeniyle ilaca ihtiyaç duyan vatandaşlar, 1 Mayıs tarihlerinde eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 1 Mayıs'ta bugün eczaneler açık olacak mı?
1 Mayıs'ta eczaneler açık mı, çalışıyor mu?
1 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla eczanelerde kapalı olacak. Eczanelerde de sadece nöbetçi olanlar açık olacak.