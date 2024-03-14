Bugün gram, çeyrek ve tam altın ne kadar? 14 Mart 2024 güncel altın fiyatları
ensonhaber.com

Altın, yüzyıllardır insanların ilgisini çeken ve en çok tercih edilen yatırım araçları arasındadır.

Güncel altın fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın fiyatlarını merak edenler internette güncel altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın kaç lira' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 14 Mart 2024 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 2.240,84 TL

Satış: 2.241,17 TL

Çeyrek altın

Alış: 3.862,07 TL

Satış: 3.951,66 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 16.012,00 TL

Satış: 16.254,00 TL

Yarım altın

Alış: 7.700,01 TL

Satış: 7.903,32 TL

Altın ons

Alış: 2.169,29 Dolar

Satış: 2.169,65 Dolar