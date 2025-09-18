Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.

18 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var?

İşte, 18 Eylül Perşembe maç programı...

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

19:45 Club Brugge - Monaco

22:00 Newcastle United - Barcelona

22:00 Sporting CP - Kairat

22:00 Manchester City - Napoli

22:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası

14:30 Düzcespor - Pendikspor

17:00 Giresunspor - 52 Orduspor FK

20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor