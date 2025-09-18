Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe maç programı...

Futbolu yakından takip edenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak.
18 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik. Peki, bugün hangi maçlar var?
İşte, 18 Eylül Perşembe maç programı...
UEFA Şampiyonlar Ligi
19:45 Kopenhag - Bayer Leverkusen
19:45 Club Brugge - Monaco
22:00 Newcastle United - Barcelona
22:00 Sporting CP - Kairat
22:00 Manchester City - Napoli
22:00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası
14:30 Düzcespor - Pendikspor
17:00 Giresunspor - 52 Orduspor FK
20:00 Eskişehirspor - Muğlaspor