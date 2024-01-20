Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak 2024 Cumartesi maç programı

20 Ocak 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.
20 Ocak 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Trendyol Süper Lig
13:30 Kasımpaşa - Hatayspor
16:00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor
16:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir FK
19:00 Pendikspor - Beşiktaş
19:00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
TFF 1. Lig
13:30 Erzurumspor FK - Bodrum FK
16:00 Boluspor - Bandırmaspor
19:00 Kocaelispor - Eyüpspor
Premier Lig
15:30 Arsenal - Crystal Palace
20:30 Brentford - Nottingham Forest
La Liga
16:00 Rayo Vallecano - Las Palmas
18:15 Villarreal - Mallorca
20:30 Valencia - Athletic Bilbao
23:00 Celta Vigo - Real Sociedad
Serie A
20:00 Roma - Hellas Verona
22:45 Udinese - Milan
Bundesliga
17:30 Freiburg - Hoffenheim
17:30 Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt
17:30 Köln - Borussia Dortmund
17:30 Bochum - Stuttgart
17:30 Heidenheim - Wolfsburg
20:30 RB Leipzig - Bayer Leverkusen