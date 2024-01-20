Bugün hangi maçlar var? 20 Ocak 2024 Cumartesi maç programı Futbolseverler 20 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte bugün oynanacak maçların programı...

ensonhaber.com

20 Ocak 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından yakından takip ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapmaya başladı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor.

20 Ocak 2024 Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik. İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Trendyol Süper Lig

13:30 Kasımpaşa - Hatayspor

16:00 Alanyaspor - Çaykur Rizespor

16:00 Fatih Karagümrük - Başakşehir FK

19:00 Pendikspor - Beşiktaş

19:00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü

TFF 1. Lig

13:30 Erzurumspor FK - Bodrum FK

16:00 Boluspor - Bandırmaspor

19:00 Kocaelispor - Eyüpspor

Premier Lig

15:30 Arsenal - Crystal Palace

20:30 Brentford - Nottingham Forest

La Liga

16:00 Rayo Vallecano - Las Palmas

18:15 Villarreal - Mallorca

20:30 Valencia - Athletic Bilbao

23:00 Celta Vigo - Real Sociedad

Serie A

20:00 Roma - Hellas Verona

22:45 Udinese - Milan

Bundesliga

17:30 Freiburg - Hoffenheim

17:30 Darmstadt 98 - Eintracht Frankfurt

17:30 Köln - Borussia Dortmund

17:30 Bochum - Stuttgart

17:30 Heidenheim - Wolfsburg

20:30 RB Leipzig - Bayer Leverkusen