Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat 2024 Çarşamba maç programı Futbolseverler 21 Şubat Çarşamba günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte Çarşamba günü oynanacak futbol maçların programı..

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Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

21 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

20:00 Gent - Maccabi Haifa

20:00 Panathinaikos - PAOK

22:30 Liverpool - Luton Town

23:00 Napoli - Barcelona

23:00 Porto - Arsenal