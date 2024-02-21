Bugün hangi maçlar var? 21 Şubat 2024 Çarşamba maç programı

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Çarşamba günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
21 Şubat 2024 Çarşamba günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
20:00 Gent - Maccabi Haifa
20:00 Panathinaikos - PAOK
22:30 Liverpool - Luton Town
23:00 Napoli - Barcelona
23:00 Porto - Arsenal