Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2024 Cumartesi maç programı
ensonhaber.com

Milli aranın sona ermesinin ardından gözler yeniden liglere çevrildi.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.

Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan kaldığı yerden devam etmeye başlıyor.

30 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

Premier Lig

15:30 Newcastle United - West Ham United

18:00 Sheffield United - Fulham

18:00 Bournemouth - Everton

18:00 Chelsea - Burnley

18:00 Nottingham Forest - Crystal Palace

18:00 Tottenham - Luton Town

20:30 Aston Villa - Wolverhampton

23:00 Brentford - Manchester United

La Liga

16:00 Getafe - Sevilla

18:15 Almeria - Osasuna

20:30 Valencia - Mallorca

23:00 Barcelona - Las Palmas

Serie A

14:30 Napoli - Atalanta

17:00 Torino - Monza

17:00 Genoa - Frosinone

20:00 Lazio - Juventus

22:45 Fiorentina - Milan

Ligue 1

19:00 Metz - Monaco

23:00 Lyon - Reims

Bundesliga

17:30 Werder Bremen - Wolfsburg

17:30 Mönchengladbach - Freiburg

17:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin

17:30 RB Leipzig - Mainz 05

17:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim

20:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund