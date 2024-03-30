Bugün hangi maçlar var? 30 Mart 2024 Cumartesi maç programı

Milli aranın sona ermesinin ardından gözler yeniden liglere çevrildi.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
Avrupa'nın önde gelen liglerinde heyecan kaldığı yerden devam etmeye başlıyor.
30 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
Premier Lig
15:30 Newcastle United - West Ham United
18:00 Sheffield United - Fulham
18:00 Bournemouth - Everton
18:00 Chelsea - Burnley
18:00 Nottingham Forest - Crystal Palace
18:00 Tottenham - Luton Town
20:30 Aston Villa - Wolverhampton
23:00 Brentford - Manchester United
La Liga
16:00 Getafe - Sevilla
18:15 Almeria - Osasuna
20:30 Valencia - Mallorca
23:00 Barcelona - Las Palmas
Serie A
14:30 Napoli - Atalanta
17:00 Torino - Monza
17:00 Genoa - Frosinone
20:00 Lazio - Juventus
22:45 Fiorentina - Milan
Ligue 1
19:00 Metz - Monaco
23:00 Lyon - Reims
Bundesliga
17:30 Werder Bremen - Wolfsburg
17:30 Mönchengladbach - Freiburg
17:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin
17:30 RB Leipzig - Mainz 05
17:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim
20:30 Bayern Münih - Borussia Dortmund