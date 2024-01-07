Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2024 Pazar maç programı Futbolseverler 7 Ocak Pazar günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız kazandırdı. İşte Pazar günü oynanacak futbol maçların programı...

ensonhaber.com

7 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.

Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.

7 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.

İşte bugün oynanacak maçların programı...

Trendyol Süper Lig

13:30 Kayserispor - Sivasspor

16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe

19:00 Galatasaray - Konyaspor

İtalya Serie A

14:30 Empoli - Milan

17:00 Torino - Napoli

17:00 Udinese - Lazio

20:00 Salernitana - Juventus

22:45 Roma - Atalanta

Fransa Kupası

16:30 Thionville Lusitanos - Marsilya

16:30 Pontarlier - Lyon

16:30 Le Havre - Caen

16:30 Lens - Monaco

16:30 Guingamp - Rennes

19:30 Dieppe - Laval

19:30 Chambery - Toulouse

19:30 Feurs - Saint-Priest

19:30 Bergerac - Libourne St. Seurin

19:30 Dinan-Lehon - Reims

19:30 Louhans-Cuiseaux - Rouen

22:45 Revel - PSG

İspanya Kral Kupası

14:00Amorebieta v Celta Vigo

14:00 Burgos - Mallorca

18:00 Racing Ferrol - Sevilla

18:00 CD Castellon - Osasuna

20:00 Unionistas de Salamanca - Villarreal

21:00 Cartagena - Valencia

21:00 Eibar - Athletic Bilbao

23:00 Malaga - Real Sociedad

23:00 Barbastro - Barcelona

İngiltere FA Cup

17:00 Peterborough United - Leeds United

17:00 Manchester City - Huddersfield Town

17:00 Luton Town - Bolton Wanderers

17:00 Shrewsbury - Wrexham

17:00 West Ham United - Bristol City

17:00 West Bromwich - Aldershot Town

17:00 Nottingham Forest - Blackpool

19:30 Arsenal - Liverpool