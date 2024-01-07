Bugün hangi maçlar var? 7 Ocak 2024 Pazar maç programı

7 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçları spor severler tarafından merak ediliyor.
Bugün oynanacak maçları merak edenler arama motorlarında konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Futbolseverler internette "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" sorularına yanıt aramaya başladı.
7 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak futbol maçlarını sizler için derledik.
İşte bugün oynanacak maçların programı...
Trendyol Süper Lig
13:30 Kayserispor - Sivasspor
16:00 İstanbulspor - Fenerbahçe
19:00 Galatasaray - Konyaspor
İtalya Serie A
14:30 Empoli - Milan
17:00 Torino - Napoli
17:00 Udinese - Lazio
20:00 Salernitana - Juventus
22:45 Roma - Atalanta
Fransa Kupası
16:30 Thionville Lusitanos - Marsilya
16:30 Pontarlier - Lyon
16:30 Le Havre - Caen
16:30 Lens - Monaco
16:30 Guingamp - Rennes
19:30 Dieppe - Laval
19:30 Chambery - Toulouse
19:30 Feurs - Saint-Priest
19:30 Bergerac - Libourne St. Seurin
19:30 Dinan-Lehon - Reims
19:30 Louhans-Cuiseaux - Rouen
22:45 Revel - PSG
İspanya Kral Kupası
14:00Amorebieta v Celta Vigo
14:00 Burgos - Mallorca
18:00 Racing Ferrol - Sevilla
18:00 CD Castellon - Osasuna
20:00 Unionistas de Salamanca - Villarreal
21:00 Cartagena - Valencia
21:00 Eibar - Athletic Bilbao
23:00 Malaga - Real Sociedad
23:00 Barbastro - Barcelona
İngiltere FA Cup
17:00 Peterborough United - Leeds United
17:00 Manchester City - Huddersfield Town
17:00 Luton Town - Bolton Wanderers
17:00 Shrewsbury - Wrexham
17:00 West Ham United - Bristol City
17:00 West Bromwich - Aldershot Town
17:00 Nottingham Forest - Blackpool
19:30 Arsenal - Liverpool