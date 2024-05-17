Bugün kimin maçı var? 17 Mayıs Cuma maç takvimi

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Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.
17 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.
İnternette en çok "Bugün kimin maçı var?" ve "Bugün hangi maçlar var?" soruları yanıt arıyor.
Cuma günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.
Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı..
17:00 İstanbulspor - Sivasspor
19:15 Damac FC - Al Fayha
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor
20:45 Famalicao - Casa Pia
21:00 Al Ettifaq - Al Akhdoud
21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh
21:45 Fiorentina - Napoli
22: Southampton - West Bromwich
22:45 Rio Ave - Benfica