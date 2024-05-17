Bugün kimin maçı var? 17 Mayıs Cuma maç takvimi Futbolseverler 17 Mayıs 2024 Cuma günü oynanacak maçlar hakkında aramalarına hız verdi. İşte bugün oynanacak maçların programı..

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Cuma günü oynanacak futbol maçları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

17 Mayıs Cuma günü oynanacak maçların programını merak edenler arama motorlarında konu hakkında arama yapıyor.

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Cuma günü oynanacak futbol maçlarının programını sizler için derledik.

Peki, bugün hangi maçlar var? İşte bugün oynanacak maçların programı..

17:00 İstanbulspor - Sivasspor

19:15 Damac FC - Al Fayha

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor

20:45 Famalicao - Casa Pia

21:00 Al Ettifaq - Al Akhdoud

21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh

21:45 Fiorentina - Napoli

22: Southampton - West Bromwich

22:45 Rio Ave - Benfica