Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs 2025 metro, metrobüs, otobüs...

Yağmur Uçar

Ülkemizde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

Bu gün, işçilerin haklarını savunmaları için bir fırsat sunar ve dünyadaki tüm işçilerin dayanışmasını kutlar.

Özellikle Türkiye'de de 1 Mayıs, işçi sınıfının sesini duyurduğu, hak mücadelesinin bir parçası olarak büyük bir coşkuyla kutlanır.

Bayram olarak resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs'ta toplu taşıma da ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Bu durumun 1 Mayıs 2025'te de geçerli olup olmadığını merak eden vatandaşlar, arama motorlarında yanıt aramaktadır.

Peki; 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe metro, metrobüs, otobüs bedava mı? İşte detaylar...

1 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2025

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.