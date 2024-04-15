Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 Bursluluk sınavı tarihi..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen bursluluk sınavı son günlerde gündemde yer alıyor.
2024 yılında yapılacak bursluluk sınavının ne zaman yapılacağını araştıranlar internette konuyla ilgili aramalar yapmaya başladı.
Bilindiği üzere bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katılabiliyor.
Bursluluk sınavı için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Başvurularını yapanlar sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor.
Peki 2024 bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevabı..
2024 bursluluk sınavı ne zaman?
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin gireceği bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10:00'da başlayacak.
Sınav sonuçları, 17 Mayıs 2024 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden erişime açılacak.