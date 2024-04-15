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Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 Bursluluk sınavı tarihi..

Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 Bursluluk sınavı tarihi.. 2024 yılında yapılacak olan bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu.İşte sınavın yapılacağı o tarih..