Çağdaş Cam (CGCAM) kaç lot verdi? Çağdaş Cam borsada ne zaman işlem görecek?

Hüseyin Topuz

Çağdaş Cam, 840 milyon TL büyüklük ve 42 milyon lot dağıtımı ile halka arz oldu.

11-12 Aralık'ta talep toplayan Çağdaş Cam, toplamda 42 milyon lot dağıttı. Çağdaş Cam'ın hisse fiyatı 20 TL olarak belirlendi.

Firmanın halka arzına 628 bin 813 kişi katıldı ve kişi başına 1340 TL değerinde 67 lot düştü.

Yatırımcıların merakla beklediği BIST'te ilk işlem tarihi de belli oldu. Peki, Çağdaş Cam ne zaman borsada işlem görecek?

Çağdaş Cam borsada ne zaman işlem görecek?

Çağdaş Cam, 17 Aralık 2024 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.