Çalışmak için en iyi ülkeler sıralandı: Zirvede bu ülke var OECD, 2025 yılına ilişkin istihdam ve iş güvencesi raporunu yayımladı. Raporda, dünya genelinde iş gücü piyasalarının durumu ve çalışanların yaşam kalitesi değerlendirilerek, çalışmak için en iyi ülkeler sıralandı.