Abone ol: Google News

Çalışmak için en iyi ülkeler sıralandı: Zirvede bu ülke var

OECD, 2025 yılına ilişkin istihdam ve iş güvencesi raporunu yayımladı. Raporda, dünya genelinde iş gücü piyasalarının durumu ve çalışanların yaşam kalitesi değerlendirilerek, çalışmak için en iyi ülkeler sıralandı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Güncelleme:
Çalışmak için en iyi ülkeler sıralandı: Zirvede bu ülke var

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılına ait “İş Sıralaması” raporunu yayımladı.

Raporda, istihdam oranları, iş güvencesi, gelir seviyesi ve uzun süreli işsizlik gibi önemli kriterler değerlendirilerek, dünyanın çalışmak için en iyi ülkeleri belirlendi.

Toplam 41 ülkenin yer aldığı listede, birinci sırada yer alan ülke şaşırttı.

İşte OECD’nin yayımladığı rapora göre çalışmak için en iyi 41 ülke:

ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ÜLKELER

1. İzlanda

2. İsviçre

3. Hollanda

4. Almanya

5. ABD

6. Norveç

7. Danimarka

8. Lüksemburg

9. Avusturalya

10. Avusturya

11. Kanada

12. İngiltere

13. Yeni Zelanda

14. İsveç

15. Japonya

16. Finlandiya

17. İrlanda

18. Belçika

19. Kore

20. Çekya

21. Fransa

22. İsrail

23. Slovenya

24. Estonya

25. Polonya

26. Litvanya

27. Macaristan

28. Rusya

29. Letonya

30. Portekiz

31. Meksika

32. Slovakya

33. İtalya

34. Şili

35. İspanya

36. Kolombiya

37. Kosta Rika

38. Türkiye

39. Brezilya

40. Yunanistan

41. Güney Afrika

Bilgi Haberleri