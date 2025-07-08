Çalışmak için en iyi ülkeler sıralandı: Zirvede bu ülke var

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılına ait “İş Sıralaması” raporunu yayımladı.
Raporda, istihdam oranları, iş güvencesi, gelir seviyesi ve uzun süreli işsizlik gibi önemli kriterler değerlendirilerek, dünyanın çalışmak için en iyi ülkeleri belirlendi.
Toplam 41 ülkenin yer aldığı listede, birinci sırada yer alan ülke şaşırttı.
İşte OECD’nin yayımladığı rapora göre çalışmak için en iyi 41 ülke:
ÇALIŞMAK İÇİN EN İYİ ÜLKELER
1. İzlanda
2. İsviçre
3. Hollanda
4. Almanya
5. ABD
6. Norveç
7. Danimarka
8. Lüksemburg
9. Avusturalya
10. Avusturya
11. Kanada
12. İngiltere
13. Yeni Zelanda
14. İsveç
15. Japonya
16. Finlandiya
17. İrlanda
18. Belçika
19. Kore
20. Çekya
21. Fransa
22. İsrail
23. Slovenya
24. Estonya
25. Polonya
26. Litvanya
27. Macaristan
28. Rusya
29. Letonya
30. Portekiz
31. Meksika
32. Slovakya
33. İtalya
34. Şili
35. İspanya
36. Kolombiya
37. Kosta Rika
38. Türkiye
39. Brezilya
40. Yunanistan
41. Güney Afrika