Çamaşır suyu lekesine pamukla biraz sürün, leke nasıl kayboluyor görün… Çamaşır suyu kıyafetlere değdiği anda lekeler bırakan güçlü bir kimyasal temizlik ürünüdür. Bu ürün özellikle de sevdiğiniz kıyafetlere değdiğinde bıraktığı lekeler oldukça can sıkıcı olabilir. Ancak bu lekelerden kurtulmanızı sağlayacak öyle bir yöntem var ki lekeyi anında geçiyor. İşte, o yöntem…

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Belki en sevdiğiniz belki de daha yeni aldığınız o kıyafetiniz hiç tahmin etmediğiniz anda geri dönülmez sandığınız o lekeye maruz kalmış olabilir.

Özellikle de mutfak ve banyo temizliğinde sıkça kullanılan çamaşır suları güçlü kimyasal içeriği yüzünden kıyafet renkleri üzerinde değişimler yaşanmasına sebep olur.

Oldukça can sıkıcı olan bu durum kıyafetlerin çöpe atılmasına bir daha giyilememesine sebep olur. Ancak her şeyin bir çözümü olduğu gibi bu sorunun da bir çözümü bulunuyor.

Pamukla lekenin üzerine biraz sürüldüğünde çamaşır suyu lekesini alıp götürüyor kıyafetinizi tıpkı eskisi gibi yapıyor.

İşte, çamaşır suyu lekesine veda ettiren o yöntem…

Uygulayacağınız bu basit yöntemle kıyafetlerinizde oluşan çamaşır suyu lekelerine veda edecek bir daha çamaşır suyu yüzünden kıyafetlerinize veda etmek zorunda kalmayacaksınız.

Bu yöntemi uygulamada öncelikle eldiven ve maske takmanız oldukça önemlidir. Eldiven ve maske taktıktan sonra ihtiyacınız olan tek şey biraz metil alkol ve biraz pamuk.

Hazırladığınız pamuğun üzerine bir miktar metil alkol dökerek çamaşır suyu lekesinin olduğu bölgenin üzerine metil alkolü iyice sürün. Sürme işleminin ardından kıyafeti bir gece boyunca bekletin ve daha sonra düşük bir derecede kıyafeti makineye atarak metil temizleyin.

Kıyafetinizi makineden çıkarttıktan sonra çamaşır suyu lekesinin kaybolduğunu görecek ve bu yöntem adeta sizin gizli silahınız olacak.