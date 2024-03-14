Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sahurda onu yiyenler dikkat, resmen zehre dönüşüyormuş! Sağlıklı beslenme ile ilgili verdiği bilgiler ile sıkça takip edilen Canan Karatay bu kez sahurda tüketilen yiyeceklerle ilgili olarak uyardı. Sahur sofralarının adeta vazgeçilmezi olan o besin meğer vücutta zehre dönüşüyormuş. İşte, tüketilmemesi gereken o besin…

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Sahur sofralarında genel olarak susatmayacak ve tok tutacak besinler tercih edilir. Özellikle de mideyi rahatsız etmeyecek yiyeceklerin tercih edilmesinden ötürü akşam kalan yemeklerin aksine kahvaltı sırasında tüketilen yiyecekler sık tercihler arasındadır.

Kahvaltıların ve özellikle de salataların vazgeçilmezi olan o besin ise bu sofralarda genellikle baş rolde yer alır. Ancak sanıldığının aksine sahurda o besini tüketmek sağlıklı beslenme hakkında bir dizi önerisi olan Prof. Dr. Canan Karatay’ın uyarılarını peşi sıra getirdi.

Karatay, çoğu kişinin severek tükettiği o besinin aslında vücudunuzda adeta bir zehre dönüştüğünü belirterek sahurda yenilmemesi hakkında uyardı.

Sahur sofralarınızdan kaldırın…

Sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan domates, içeriğinde bulunan faydalı vitaminlerle genellikle sağlıklı bir besin olarak kabul edilir. Ancak, her ne kadar sağlık için faydalı olsa da domatesin yanlış şekilde tüketilmesi çeşitli sağlık problemlerine neden olabilir.

Özellikle, domatesin içerdiği yüksek asit mide rahatsızlıklarına yol açabilir ve bazı kişilerde gastrit veya reflü gibi sindirim sorunlarının yaşanmasına sebep olabilir.

Ayrıca, çiğ domates tüketmenin sağlığa son derece zararlı olduğu da ortaya çıktı. Sahurda tüketilen domates, içerdiği doğal şekerin, şeker hastalığı olan kişileri olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten Canan Karatay, aşırı domates tüketiminin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini dile getirdi.