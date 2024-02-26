Canan Karatay’ın süper besini: İster turpa sürün, ister çaya karıştırın… Sağlıklı beslenmek adına hepimizin kaçındığı tereyağı, aslında bilinenin aksine şifa saçıyor. Özellikle turpla ya da çayla birlikte tüketirseniz, bakın neler oluyor.

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Dünya genelinde mutfakların vazgeçilmezi olan tereyağı, yıllardır lezzetin ve sağlığın sembolü olarak biliniyor.

Özellikle yemeklere kattığı muhteşem lezzetle tanınan tereyağı, aynı zamanda kozmetik dünyasında da önemli bir yere sahip.

Tereyağının sağlığa olan olumlu etkileri de göz ardı edilemez.

Sağlıklı beslenme konusunda tavsiyeler veren Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağının adeta bir şifa kaynağı olduğunu belirtiyor.

Özellikle bu şekilde tüketildiğinde harikalar yaratıyor…

Turpa tereyağı sürün

Ünlü beslenme uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, soğuk kış günlerinde turpa tereyağı sürmenin sağlık için müthiş bir fayda sağladığını vurguluyor.

Turp, doğal yapısıyla antioksidan, potasyum ve kalsiyum gibi önemli besinleri bolca içerir.

Karatay, özellikle Urfa ve Trabzon tereyağlarının sağlık açısından en ideal seçenekler olduğuna dikkat çekiyor. Bu doğal ürünlerin tüketimiyle kalp sağlığının korunması, yüksek tansiyon riskinin azalması ve hatta felç riskinin bile düşmesi mümkün olabilir.

Çaya tereyağı ekleyin

Prof Dr. Canan Karatay, daha önce katıldığı bir programda, çayı nasıl şekersiz içeceğini soran takipçilerine ilginç bir öneride bulundu.

Karatay, çaya şeker yerine tereyağı eklemelerini önerdi.