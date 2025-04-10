ÇAYKUR İşçi Alımı 2025: Rize, Trabzon, Artvin: Çaykur 1.500 işçi alımı başvuru ekranı

Yağmur Uçar

Karadeniz Bölgesi'nin temel geçim kaynağı olan çay, ÇAYKUR fabrikalarında işleniyor ve aynı zamanda bu fabrikalarda binlerce vatandaşa iş istihdamı sağlanıyor.

Çaykur işçi alımı haberleri ise yakından takip ediliyor.

Özellikle Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde yaşayan vatandaşlar, "Çaykur işçi alımı başladı mı, ne zaman" sorularına yanıt arıyor.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2025 yılı İlkbahar döneminde çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli listesi mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve hükümlü işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı.

Peki, Çaykur işçi alımı 2025 başvuru ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI 2025

ÇAYKUR’un internet sitesi https://www.caykur.gov.tr ya da İŞKUR üzerinden işçi alım ilanları duyurulmaktadır. Ancak 2025 yılına ilişkin işçi alımı ilanı henüz yayımlanmadı.

İLLER VE KADROLAR

RİZE - 1.162 Kişilik kadro

348 teknik lise mezunu,

700 beden işçisi,

34 çay eksperi,

50 engelli mevsimlik işçi,

30 eski hükümlü mevsimlik işçi.

TRABZON - 224 Kişilik Kadro

32 teknik lise mezunu,

163 beden işçisi,

13 çay eksperi,

10 engelli işçi,

6 eski hükümlü.

ARTVİN - 94 Kişilik Kadro

17 teknik lise mezunu,

56 beden işçisi,

13 çay eksperi,

6 engelli işçi,

2 eski hükümlü.

GİRESUN - 20 Kişilik Kadro

8 teknik lise mezunu,

12 beden işçisi