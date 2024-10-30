Cennete girecek on hayvan hangisidir? İşte cennetlik hayvanlar...

Yağmur Dinç

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi'nin cevabını aradığı "Cennete girecek on hayvan nedir?" sorusunun cevabı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor.

Âyet-i kerîmede buyrulur:

“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rab’lerinin huzûruna getirileceklerdir.” (el-En‘âm, 38)

Peki, Cennete girecek on hayvan nedir? İşte Cüneyt Efendi'nin merak edilen soruya verdiği cevap...

CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN

1-Salih aleyhisselamın devesi

2- İbrahim aleyhisselamın danası

3- İsmail aleyhisselamın koçu

4- Musa aleyhisselamın sığırı

5- Yunus aleyhisselamın Yunus adı verilen balığı

6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi

7- Süleyman aleyhisselamın karıncası

8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd

9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği

10- Muhammed aleyhisselamın devesi