Cennete girecek on hayvan hangisidir? İşte cennetlik hayvanlar...

Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi'nin cevabını aradığı "Cennete girecek on hayvan nedir?" sorusunun cevabı dizinin izleyicileri tarafından merak ediliyor.
Âyet-i kerîmede buyrulur:
“Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi) toplanıp Rab’lerinin huzûruna getirileceklerdir.” (el-En‘âm, 38)
Peki, Cennete girecek on hayvan nedir? İşte Cüneyt Efendi'nin merak edilen soruya verdiği cevap...
CENNETE GİRECEK 10 HAYVAN
1-Salih aleyhisselamın devesi
2- İbrahim aleyhisselamın danası
3- İsmail aleyhisselamın koçu
4- Musa aleyhisselamın sığırı
5- Yunus aleyhisselamın Yunus adı verilen balığı
6- Üzeyr aleyhisselamın merkebi
7- Süleyman aleyhisselamın karıncası
8- Belkıs’a gönderilen hüdhüd
9- Eshab-ı Kehf’in Kıtmir isimli köpeği
10- Muhammed aleyhisselamın devesi