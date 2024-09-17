Çiçeklerin dibine o karşımı dökün, tüm yıl nasıl çiçek açıyorlar görün... İç mekanı güzelleştiren çiçeklerin bakımları özenilerek yapıldığında çiçekler bütün bir sene açmaya devam eder. Bakım rutinlerinizin arasına ekleyeceğiniz o karışım çiçeklerinize adeta can suyu olacak bir daha solma nedir görmeyeceksiniz.

Haber Merkezi

Evde yetiştirilen çiçekler özneli ve dikkatli bakım isterler. Bakımları eksiksiz yapıldığında yaz kış demeden açarlar.

İç mekan çiçekleri kış aylarının zorlu hava şartlarına maruz kalmadıklarından gerekli bakımlar özenle yapıldığından tıpkı yaz aylarında olduğu gibi canlı ve güzel gözükmeye de devam ederler.

Çiçek bakımında kullanılan birçok ipucu arasında yer alan bu karışım dikkatli hazırlanarak kullanıldığında çiçeklerinizi adeta coşturuyor.

SU İLE KARIŞTIRIP ÇİÇEKLERİNİZİ BESLEYİN...

Her ne kadar çiçek bakımında aşina olmasınız da doğal yağlar arasında bulunan Hint yağı iç mekan çiçeklerinizi soldurmadan bakmanızda büyük olanak sağlayan yöntemlerin başında geliyor.

Doğru miktarda kullanıldığınızda bitkinizin yaz kış aynı verimlilikte açmasını sağlayan Hint yağı ve su karışımı evden eksik etmeyeceğiniz karışımlardan biri olacak.

Hint yağı karışımı için yapmanız gereken 1,5 litre suyun içine 1 çay kaşığı Hint yağı eklemeniz ve iyice çalkayarak karıştırmanız gerekmektedir.

İyice karıştırmaya özen göstermeniz çiçeklerinizin sağlığı için oldukça önemlidir. Eğer Hint yağı ve su iyice karışmadan çiçeklerinize uygularsanız çiçeklerinizin açmasını sağlamak yerine köklerini çürütebilirsiniz.

Bu karışım ile ayda bir kez çiçeklerinizi sulamanız yeterli olacaktır.