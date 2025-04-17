Çiftçiye bahar müjdesi: Ücretsiz dağıtılacak! Son tarih 22 Nisan

Haber Merkezi

Bodrum’da toprakla uğraşan üreticilere güzel bir haber var! Bodrum Belediyesi, bu yıl da yazlık sebze fidelerini ücretsiz olarak dağıtıyor.

Tam 250 bin fide, 25 Nisan’da üreticilere teslim edilecek.

Fide dağıtımı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum Belediyesi Tarım AR-GE ve Yerel Tohum Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Üstelik pek çok çeşit fide üreticiyle buluşacak. Toplamda 13 farklı türde fide dağıtılacak.

BAŞVURULAR İÇİN SON GÜN 22 NİSAN

DHA'da yer alan habere göre, fide desteğinden faydalanmak isteyen üreticilerin en geç 22 Nisan Salı günü mesai bitimine kadar başvurusunu yapması gerekiyor.

Başvuru yapacak kişilerin hem ikamet adreslerinin hem de üretim alanlarının Bodrum ilçe sınırları içerisinde olması ve üretici olduklarını belgelemesi şart.

Fideler, 25 Nisan Cuma günü Bahçeyaka Mahallesi’nde bulunan merkezde üreticilere teslim edilecek.