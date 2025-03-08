Çığlık terapisi nedir, nasıl yapılır? Çığlık atmanın ilginç faydaları

Yağmur Uçar

4 gün boyunca Belgrad Ormanı'nda kayıp aranan Mimar Ece Gürel, sağ bulundu.

Yaşam umudunun ardından hastanede hayatını kaybeden Gürel, sır dolu bir süreci ardında bıraktı.

Genç kadının ölümüne ilişkin birçok soru işareti oluşurken, ormana "çığlık terapisi" için gittiği de iddialar arasındaydı.

Öfke, stres ve baskılanmış duygular zamanla birikerek hem zihinsel hem de fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. İşte tam da bu noktada, çığlık terapisi olarak bilinen sıra dışı bir yöntem devreye giriyor.

Peki, çığlık terapisi nedir, strese iyi gelir mi? Çığlık terapisi nasıl yapılır, faydaları nelerdir? İşte detaylar...

ÇIĞLIK TERAPİSİ NEDİR

Çığlık Terapisi (ya da Scream Therapy), duygusal rahatlama sağlamak, stresle başa çıkmak ve psikolojik iyileşme amacıyla yapılan bir terapi türüdür. Bu terapi, bireylerin bastırılmış duyguları serbest bırakmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

1970'lerin başında Amerikalı psikolog Arthur Janov tarafından geliştirilmiştir.

NASIL YAPILIR

Çığlık atmak, oldukça güçlü bir ses çıkarmayı gerektirir. Bu yüzden, etrafınızdaki insanları rahatsız etmemeniz için yalnız olduğunuz bir yer seçmeniz önemlidir.

Rahatlayın ve derin nefesler alarak gevşemeye çalışın.

Vücudunuzdaki tüm kasları gevşetin.

Şimdi çığlık atmaya başlayabilirsiniz. Gözlerinizi kapatın, derin bir nefes alın ve sesin rahatça çıkabilmesi için karnınızı kullanarak güçlü bir şekilde bağırın. Sesinizi zorlamadan, doğal bir şekilde dışarıya çıkarmaya odaklanın.

Çığlık attıktan sonra bir süre sessiz kalın ve vücudunuzun rahatlamasına izin verin.

ÇIĞLIK ATMANIN FAYDALARI

Birçok kişi, içindeki yoğun duygusal gerginlikleri atabilmek için çığlık terapisine başvurur. Bu sayede stresin, kaygının ve gerginliğin azalması sağlanabilir.

Çığlık atmak, bazen öfkenin dışa vurulması için sağlıklı bir yol olabilir. Bu, öfkenin kontrol edilmesine ve daha sağlıklı bir şekilde işlenmesine yardımcı olabilir.