Çılgın Sayısal Loto çekilişi: 20 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Hüseyin Topuz
Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi olan 20 Kasım 2024 Çarşamba çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.
Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.
Devreden büyük ikramiyenin 372.511.107 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.
Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte çekiliş sonuçları...
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.