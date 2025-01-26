Çilingir ustası sırrı verdi: Bu yöntemle kapı kilidi hırsızlara duvar oluyor

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Ev güvenliği konusunda kafa yoranlar için TikTok’ta dikkat çeken bir öneri gündeme geldi.

Kendini “Brummie Kilit Seçici” olarak tanıtan bir çilingir, hırsızlık risklerini azaltmak için basit ama etkili bir yöntem paylaştı.

Çilingir, TikTok videosunda anahtarın kilide hafifçe çevrilmiş şekilde bırakılmasının önemini vurguladı. Bu yöntem, kilidin içindeki sürgüyü hareket ettirerek hırsızların kilidi açmasını zorlaştırıyor.

Çünkü anahtarın çevrilmeden bırakılması durumunda, hırsızların anahtarı geri iterek kilidi kolayca açabileceğine dikkat çekti.

EVİNİZİ GÜVENDE TUTMANIN YOLLARI

Ev sahiplerinin güvenliğini artırmak için uzmanlar, sıkça yapılan hatalara dikkat çekiyor.

Özellikle anahtarların kilim altı veya saksı içinde saklanması, hırsızların işini kolaylaştıran alışkanlıklardan biri. Peki, evinizi daha güvenli hale getirmek için neler yapabilirsiniz?

Uzmanlar, evde bakım işlerinin düzenli olarak yapılmasının önemini vurguluyor. Tüm kapı ve pencerelerin kapalı olduğundan emin olunması, hırsızlara fırsat vermemek için atılacak en basit adımlardan biri.

Ayrıca, anahtarların açık pencere veya harf yuvalı kapıların yakınında bırakılmaması gerektiği konusunda da uyarıyorlar. Bu tür yerler, hırsızların evinize veya aracınıza kolayca erişmesine neden olabilir.

Güvenlik kameraları, hareket sensörlü ışıklar gibi ekstra önlemlerle evinizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Unutmayın, küçük önlemler büyük risklerin önüne geçebilir.