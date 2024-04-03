Çilingircilerin sırrı: Eline cımbız alan, kapıların ustası oluyor… Günlük hayatta en çok karşılaştığınız sinir bozucu durumlardan biri de, kapı kilidinde kırılan anahtarlar olabilir. Ancak endişelenmedin, artık çilingire veya uzman bir yardıma başvurmadan bu sorunu kendi başımıza çözebiliriz.

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Hayat bazen bize ani sürprizler yapar ve bazen de bu sürprizler kırık bir anahtar ya da sıkışmış bir kilit şeklinde karşımıza çıkar.

Acele etmek veya şanssızlık da işin içine girerse, bu durum biraz daha sinir bozucu hale gelebilir.

Anahtarlar zamanla aşınır ve eğer kapıyı açarken gereğinden fazla güç uygularsanız, ani bir kırılma meydana gelebilir.

Ayrıca, kilidin arızalı olması veya döküntüler nedeniyle tıkanması da kırık anahtar sorununa yol açabilir.

Bu tür durumlarda çilingirciye başvurmak zorunda değilsiniz. Bu yöntemle kendi başınıza çözüm yaratabilirsiniz.

İlk yöntem yağ!

Anahtarı çıkarmak için normal yağlayıcı kullanabilirsiniz. Mümkünse su bazlı bir yağlayıcı tercih edin.

Uygulamadan önce, yağlayıcıyı kama yuvasına doğru hizalayın.

Kırılan anahtarı çıkarmak için kargaburun kullanın. Yağlayıcı sayesinde daha kolay ve sorunsuz bir şekilde kayacaktır, böylece anahtarı çıkarmak çok daha kolay olacaktır.

Diğer yöntem cımbız!

İlk olarak, kırılan anahtarı çıkarmak için uygun boyutta bir cımbız seçmelisiniz. Cımbızın, anahtarın ucunu tutacak kadar büyük olması önemlidir.

Seçtiğiniz cımbızın, anahtarın ucunu çıkarmak için yeterince çıkıntılı olup olmadığını kontrol edin.

Cımbızı doğru açıyla yerleştirerek, kırılan anahtarın ucunu tutun. Yavaşça ve sabırla çekerek anahtarı dışarı çıkarmaya çalışın. Bu işlem sırasında acele etmeyin ve dikkatli olun.

Anahtarı başarıyla çıkardıktan sonra, kalan parçaları temizleyin ve kilidin durumunu kontrol edin.