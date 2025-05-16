Çinli otomotiv devi Türkiye'de üretime başlıyor! 25 bin araç üretilecek

Haber Merkezi

Çinli otomobil üretici SWM Motors Eskişehir’de üretime başlıyor. Türkiye’deki üretim planlarını Eskişehir merkezli kuran otomobil üreticisi ilk etapta 25 bin araç üretimi yapmayı hedefliyor.

Şirketin Türkiye Ticari Direktörü Burak Azmanoğlu tarafından yapılan açıklamada, otomobil üretimine 2025'in son çeyreğinde başlanacağı açıklandı.

SWM Motors’un Eskişehir’de yıl sonunda yerli üretime başlamayı hedeflenirken ilk etapta üretim kapasitesi 25 bin ile sınırlandırıldığı paylaşıldı.

O MODELLER ÜRETİLECEK!

Eskişehir’de üretime başlayacak olan otomobil üreticisinin hangi modelleri üreteceği de netleşti.

Marka ilk olarak makyajlı G01 ve G03 modellerini üretecek, fabrikada üretime başlanması ile birlikte Türkiye'ye Çin'den otomobil ithal etmeyi de sonlandıracağı da paylaşıldı.