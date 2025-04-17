Çocuklar için kullanılıyordu… O can simitleri yasaklandı: İşte nedeni

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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla sağlık açısından risk taşıyan ürünleri kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, yaz aylarında çocukların sıklıkla kullandığı deniz simitleriyle ilgili dikkat çeken bir uyarı yayınladı.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde, bazı deniz simitlerinin ciddi güvenlik riski taşıdığı ortaya çıktı.

SATIŞLARI DURDURULDU

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, üç farklı çocuk deniz simidinin kullanım sırasında bozulma riski taşıdığı ve bunun da doğrudan boğulma tehlikesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu nedenle söz konusu ürünlerin satışının yasaklandığı ve toplatılmasına karar verildiği bildirildi.

İşte toplatılan ürünler: