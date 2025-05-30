Cuma vakitleri: 30 Mayıs 2025 il il namaz saatleri! İstanbul, Ankara, İzmir...

Haber Merkezi

İslam alemi, kurban ibadetini yerine getirmeye hazırlanıyor. Bayrama kavuşacak olan Müslümanlar, bugünkü cuma namazında da bir araya geliyor.

Bu vesileyle vatandaşlar yaşadıkları illerin namaz vakitlerine göre hazırlık yapıyor.

Namaza gidecek olanlar "30 Mayıs 2025 öğle ezanı saat kaçta", "Cuma namazı saat kaçta", "İstanbul, Ankara, İzmir cuma vakitleri" gibi başlıklara yanıt arıyor.

İşte bugünkü namaz vakitleri...

30 MAYIS 2025 CUMA VAKİTLERİ

İstanbul: 13.07

Ankara: 12.5

İzmir: 13.14

Diyanet ezan vakitleri ekranı