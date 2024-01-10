Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte çocukları ve torunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, çocukları ve torunları ile birlikte büyük bir çekirdek ailesi bulunuyor. Peki, Erdoğan'ın kaç çocuğu var, isimleri neler? Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, damatları, gelinleri ve torunları...

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya çapında başarılara imza atmış ve tanınmış bir lider olarak, görevini sürdürmektedir.

Siyasi kariyeri bir yana yaşamına dair detaylar da merak edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geniş bir aileye sahiptir.

Geçtğimiz günlerde yeniden torun sevinci yaşayan Erdoğan, aile kurmanın ilk adımını 1978 yılında atmıştır.

Emine Erdoğan ile bir konferans çalışması esnasında tanışan Recep Tayyip Erdoğan, 4 Temmuz 1978 tarihinde evlenmiştir.

Evliliklerinde 46 yılı deviren çift, çocukları ve torunlarıyla ailesini büyütmeye devam etmektedir.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu var? Erdoğan'ın çocukları kimler? Erdoğan'ın gelini-damadı kim? Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte bilgiler...

Erdoğan ve çocukları

Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın 2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuğu vardır. Bunlar; Ahmet Burak, Necmettin Bilal, Esra ve Sümeyye'dir.

4 Temmuz 1979 yılında doğan Ahmet Burak Erdoğan, en büyük oğludur. Ekonomi alanında eğitim görmüş, armatörlük mesleğini icra etmektedir.

Ahmet Burak Erdoğan'ın denizcilikle ilgili sahip olduğu gemiler arasında Safran 1, 3.G. İnebolu, Cihan, Bosna, Sakarya ve Pretty isimli gemiler bulunmaktadır.

23 Şubat 2001 tarihinde Sema Ketenci ile evlenmiştir. Çiftin, 1 çocuğu bulunmaktadır.

1981 doğumlu Necmettin Bilal Erdoğan, birçok STK'da üst düzey yöneticilik yapmaktadır.

2003 yılında, Reyyan Uzuner'le İstanbul'da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda evlenmiştir. Çiftin Ömer Tayyip ve Ali Tahir adlı iki oğlu, Fatıma Serra adında bir kızı vardır.

1983 yılında dünyaya gelen Esra Erdoğan, TÜRGEV'in ve Yeşilay'ın yönetim kurulu üyesidir. 11 Temmuz 2004'te Berat Albayrak ile evlenmiştir.

Albayrak çiftinin Ahmet Akif, Sadık Eymen, Mahinur, Hamza Salih isimli dört çocuğu bulunuyor.

1985 doğumlu Sümeyye Erdoğan, bürokraside görev aldı. Babası Erdoğan'a gönüllü olarak danışmanlık yaptı.

Mart 2016'da nişanlandığı Selçuk Bayraktar ile 14 Mayıs 2016'da evlendi.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar'ın 13 Ağustos 2017'de kızları Canan Aybüke dünyaya geldi.

Erdoğan'ın torunları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı itibarıyla 9 torunu bulunuyor.

Ahmet Akif Albayrak

Sadık Eymen Albayrak

Emine Mahinur Albayrak

Hamza Salih Albayrak

Canan Aybüke Bayraktar

Asım Özdemir Bayraktar

Ali Tahir Erdoğan

Fatıma Serra Erdoğan

Ömer Tayyip Erdoğan