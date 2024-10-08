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Deha'nın Ceylan'ı Eylül Ersöz güzelliğiyle mest etti! "Peri kızı gibi..."

Deha'nın Ceylan'ı Eylül Ersöz güzelliğiyle mest etti! "Peri kızı gibi..." Show TV ekranların yeni dizisi Deha’da Ceylan karakterine hayat veren Eylül Ersöz oyunculuğunun yanında sosyal medya pozlarıyla da beğeni topluyor. İşte, Eylül Ersöz’ün sosyal medyayı büyülediği kareler...