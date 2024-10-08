Haber Merkezi
Yeni sezona iddialı başlangıç yapan yapımlar arasında olan Deha pazar günleri seyirciyle buluşmaya devam ediyor.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde de başarısını kanıtlamış durumda.
Konusuyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran dizide yer alan karakter izleyicilerin yakın takibine girmiş durumda.
Dizide “Ceylan” karakterine hayat veren Eylül Ersöz oyunculuğu ile izleyicilerden tam not almayı başardı.
Ersöz, genç yaşına rağmen başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya pozlarıyla da göz kamaştırdı.
“DUPDURU BİR GÜZELLİK...”