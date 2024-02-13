Deprem korkusu yaşamak istemeyenler o illere akın edecek! Uzman isim tek tek açıkladı... Prof. Dr. Ahmet Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem korkusu yaşamak istemeyenlerin taşınması gereken illeri paylaştı. İşte o iller...

ensonhaber.com

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketlerinin ardından deprem yorumları ile dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ercan yeni açıklamaları ile gündeme geldi.

Katıldığı televizyon programlarında yaptığı deprem yorumları ile dikkatleri üzerine çeken Ahmet Ercan açıklamaları ile sık sık adından söz ettiriyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan son olarak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

Ahmet Ercan X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda deprem korkusu yaşamak istemeyenlerin taşınması gereken illeri açıkladı.

Ahmet Ercan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Deprem korkusu yaşamak istemeyenler; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu, Zonguldak'a taşınabilir. Bol yeşillik ile oksijen, deniz, balık, içten dostluk, güvenli yaşam. Daha ne istenir ki?"