Deprem mi oldu? 28 Ekim 2024 nerede ve ne zaman deprem oldu? Son depremler listesi...

Hüseyin Topuz
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremler hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor.
Yaşanan depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi hesaplarından takip edebilirsiniz.
Adana'da 5.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, 27 Ekim Pazar günü saat 20.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Vatandaşlar yaşanan depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini ziyaret ediyor.
Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz.