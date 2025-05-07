Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında? Voleybolcu Derya Çayırgan hakkında...

Yağmur Uçar

Gündemin öne çıkan isimlerinden Derya Çayırgan, sosyal medya kullanıcılarının merak konusu oldu.

Türkiye'de tanının bir voleybolcu olan Çayırgan kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı gibi soru başlıkları dikkat çekti.

Kullanıcılar, "Derya Çayırgan kimdir" sorusuna yanıt ararken, evli olup olmadığı da merak ediliyor.

Peki; Voleybolcu Derya Çayırgan kimdir? İşte hakkındaki bilgiler...

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR

Derya Çayırgan, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuş Türk profesyonel voleybolcudur.

Libero pozisyonunda görev yapan Çayırgan, 1,68 metre boyunda ve 58 kilogram ağırlığındadır.

Smaç yüksekliği 270 cm, blok yüksekliği ise 260 cm'dir.

KARİYERİ

Voleybola küçük yaşlarda okul takımında başlayan Derya Çayırgan, Haznedar Spor Kulübü altyapısında gelişimini sürdürdü.

Profesyonel kariyerine 2005 yılında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde adım attı ve burada 5 yıl forma giydi.

Özellikle 2012 yılında transfer olduğu Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası, Süper Kupa ve CEV Kupası finallerinde yer almıştır. 2013-2014 sezonunda ise Fenerbahçe ile CEV Kupası finalinde oynamıştır.

Oynadığı takımlar:

Yeşilyurt (2005–2010)

Konya Ereğli Belediyespor (2010–2012)

Galatasaray (2012–2013, 2019–2021)

Fenerbahçe (2013–2014)

Karşıyaka (2014–2015)

Çanakkale Belediyespor (2015–2016)

Halkbank (2016–2019)

Çukurova Belediyespor (2021–2022)

PTT (2022–2023)

Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023–günümüz)

DERYA ÇAYIRGAN EŞİ

Derya Çayırgan, özel yaşamını medyadan uzak tutmayı tercih etmektedir.

Adı zaman zaman ünlü isimlerle anılsa da bu ilişkiler hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmamıştır.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre bekar olduğu ve özel hayatı hakkında açıklama yapmadığı bilinmektedir .