Devletten hibe: "Ev alacağım" diyene karşılıksız 500 bin TL! Kendi evini yapmak isteyene 500 bin TL hibe ve konut kredisi verileceği açıklandı. Bakanlık, şartları ve detayları da duyurdu. Peki, ev hibesi nasıl alınır?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ev sahibi olabilmesi için çeşitli imkanlar sunuyor.

Sosyal yardımlar programı kapsamında ev alacaklara 500 bin TL destek paketi açıklandı.

Ev alacak olanların dikkatini çeken detay ise başvuru kriterleri ve detayları oldu.

Bakanlık 500 bin liraya kadar varan destekleri karşılıksız olarak gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlara veriyor.

Peki, 500 bin TL hibe nasıl alınır? Ev hibesi alma şartları nelerdir?

500 bin TL ev hibesi nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlıyor.

Ev alımlarında "Konut Destek Programı" adı altında 500 bin TL hibe eşi vefat etmiş olan, 18 yaş altında en az 3 çocuğu olanlara veriliyor.

Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyleri başvuru yapabiliyor.

Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılıyor.