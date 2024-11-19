Dikiz aynasını poşetlemek bakın ne işe yarıyor

Yağmur Dinç

Park halindeyken buzlanmayı engellemek için birkaç basit önlem alarak, aracınızın camlarının daha temiz ve güvenli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu önlemler, hem güvenliği artırır hem de soğuk havalarda araç kullanmayı daha kolay hale getirir.

Soğuk kış günlerinde araç sahiplerinin en büyük dertlerinden biri araçlarının buzlanmasıdır.

İşte aynaların buzlanmasını engelleyecek olan o yöntem...

POŞET GEÇİRİN

Dikiz aynasına yerleştirilen poşet, aynanın dış yüzeyini kaplayarak buzlanmayı engeller. Böylece sabah uyandığınızda buzlanmış bir aynayla karşılaşmaz, zaman kazanırsınız.

Evde bulunan herhangi bir poşet bu iş için yeterlidir.