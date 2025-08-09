Abone ol: Google News

Dikkat testi: Resimdeki 98 sayısını 4 saniyede bulan yüksek IQ'lu kabul ediliyor

Bu bulmacada resimdeki farklı sayıyı bulmaya çalışacaksınız. Sadece çok dikkatli olan insanlar farklı sayıyı 4 saniyede farkedebiliyor. Hadi dikkatinizi test etmeye başlayın...

Yayınlama Tarihi: 09.08.2025 15:41
Dikkat ölçen optik illüzyonlar, algımızı ve görsel becerilerimizi zorlayan eğlenceli bulmacalar olarak karşımıza çıkıyor.

Genellikle resimdeki farklı sayıyı bulmaya dayalı zeka testleri kişilerin dikkatini test etmeye yarıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir resimde kullanıcılardan farklı olan sayıyı  saniyeler içerisinde bulmaları isteniyor.

Bu bulmacada sizden istenen '90' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '90' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz? 

İşte o resim;

Resimde yüzlerce '90' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tip görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 4 saniyeniz var. Süreniz başladı.

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...

