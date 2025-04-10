‘Dikkatli olun’ uyarısı yapıldı: Ünlü reçel markası raflardan kalkıyor! İşte, nedeni

Haber Merkezi

İngiltere’de gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyorken insan sağlığı için zararlı olan bir çok gıda raflardan toplatılıyor.

Yapılan denetimler kapsamında İngiltere merkezli Angelesey Foods Ltd tarafından üretilen bazı reçel, çutney ve pesto ürünleri hakkında raflardan toplatılma kararı alındı.

Söz konusu ürünlerin içeriklerinde etiketlerde belirtilmeyen alerjen maddeler tespit edildiği ortaya çıktı. Gıda Standartları Ajansı’ndan (FSA), ilgili ürünleri satın alan tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğine dair uyarılar yapıldı.

ALERJİ RİSKİ TAŞIYOR!

Angelesey Foods tarafından üretilen reçel, çutney ve pesto ürünleri üzerinden yapılan incelemelerde içerik etiketinde yer almamasına rağmen arpa ve sülfit tespit edildi.

FSA tarafından yapılan açıklamada, bu alerjenlere karşı duyarlılığı olan bireylerin söz konusu ürünleri kesinlikle tüketmemesi gerektiği vurgulandı.

Özellikle çölyak hastalığı olanlar veya sülfitlere karşı hassasiyeti bulunan kişiler için belirtilmeyen bu içerikler, sindirim sorunlarından solunum güçlüğüne hatta nadir de olsa anafilaksi gibi hayati tehlike yaratabilecek reaksiyonlara yol açabileceği belirtildi.

‘TÜKETMEYİN’ UYARISI YAPILDI!

Söz konusu ürünlerden herhangi birini satın alan tüketicilerin, arpa ya da sülfitlere karşı bir alerjileri bulunuyorsa, ürünleri tüketmemeli konusunda uyarılar dikkat çekti.

Ayrıca yapılan uyarılarda alınan ürünlerin satın alınan mağazaya iade ederek tam para iadesi alabileceği de vurgulandı.

Geri çağrılan ürünler ve son tüketim tarihleri:

- Güneşte Kurutulmuş Domates Pesto (160g): Son tüketim tarihleri: 8 Ocak, 19 Temmuz, 9 ve 27 Ağustos, 15 Ekim 2025

- Kovboy Çatnisi (174g): Son tüketim tarihleri: 10 Ocak, 10 ve 17 Ağustos, 2 Ekim, 19 Kasım 2025

- Mango Chili Chutney (174g): Son tüketim tarihleri: 25 Nisan, 5 Mayıs, 29 Temmuz, 2, 6 ve 23 Ağustos, 7 Ekim, 18 Kasım, 19 Aralık 2025

- Acı Biber Reçeli (174g): Son tüketim tarihleri: 6 ve 12 Şubat, 3 Mayıs, 29 Temmuz, 4 Ağustos, 2 ve 6 Eylül, 4 Ekim, 30 Kasım 2025

- Hafif Acılı Reçel (174g): Son tüketim tarihleri: 24 Ocak, 1 ve 16 Şubat, 6 Mayıs, 14 Haziran, 6 ve 28 Ağustos, 12 Eylül, 1 Ekim, 1 ve 30 Kasım, 1 ve 20 Aralık 2025